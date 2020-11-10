حرب الشائعات.. عبلة كامل آخر ضحاياها

تنتشر ما بين الفترة والأخرى الكثير من الشائعات عن وفاة نجم أو تدهور حالته الصحية، وتكون تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة.

ويتم نشر هذه الشائعات بسرعة كبيرة على السوشيال ميديا، دون أي تحرى للدقة والموضوعية مثل ما حدث اليوم عن تداول أخبار كاذبة عن إصابة النجمة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان.

وعانى في السابق العديد من النجوم والفنانين المصريين من شائعات مختلفة كالموت أو المرض وغيرها.

وكان قد نفى النجم أحمد حلمى أكثر من مرة شائعات عن إصابته بمرض السرطان ودخوله فى حالة حرجة.

ويعد الفنان الشهير عادل إمام من أكثر الفنانين الذين تعرضوا للشائعات حيث يتم نشر خبر وفاته كل فترة ويظهر الزعيم ويكذب الشائعة.

بدوره تعرض النجم أمير كرارة، أيضا لشائعة تحدثت عن وفاته إثر حادث سير، وخرج أمير يكذب الشائعة التى تم تداولها على السوشيال ميديا، وتساءل وقتها من يقف وراء هذه الأخبار، ومدى الاستفادة التى ستعود عليه من وراء إطلاقها.

وفي ذات السياق تعرض النجم أشرف عبد الباقي، لشائعة عن وفاته فى منتصف شهر يناير، وهذه ليست المرة الأولى الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات، وخرج بعدها مباشرة وعلق الأمر من خلال فيديو، قائلا: "كل شوية تطلع إشاعات.. ده مات.. ده فى العناية المركزة.. الحمد لله أنا راضى بكل اللى ربنا بيكتبهولنا".