الصحة: 3 حالات وفاة و(191) إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 10/11/2020، وفاة ثلاثة مواطنين وتسجيل (191) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأجرت وزارة الصحة، اجراء 2091 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت ( 191 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي( 189) حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وأكدت الوزارة، وفاة المواطنة فايزة يوسف ابو مدين 72 عام في مجمع الشفاء الطبي وهي من سكان غزة، والمواطنة الهام محمود ابراهيم شبير 65 عام في مستشفى غزة الاوروبي وهي من سكان غزة، والمواطن محمود سلمان المغني 72عام في مجمع الشفاء الطبي وهو من سكان غزة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 8931 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 3013 حالة، متعافين 5876 حالة ، فضلاً عن وفاة 42 حالة.