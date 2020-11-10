أول قمر صناعي في العالم بتقنية الجيل السادس “6G”

أطلقت الصين بنجاح ما وصف بأنه أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G.

ودخل القمر الصناعي المدار مع 12 قمرًا صناعيًا آخر من مركز (Taiyuan) لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة (شانشي).

وقالت تقارير إعلامية: إن القمر الصناعي 6G كان من بين ثلاثة أقمار صناعية صينية أُطلقت بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بُعد طورتها شركة (ساتيلوجيك) Satellogic الأرجنتينية.

وسمي القمر الصناعي على اسم جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، وقد تم تطويره بشكل مشترك بين Chengdu Guoxing Aerospace Technology و UESTC و Beijing MinoSpace Technology.