حضور لافت لمحمد صلاح في حفل زفاف شقيقه

احتفل النجم المصرى محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بزفاف شقيقه نصر فور وصوله القاهرة، بحضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين.

وقد خطف اللاعب صلاح، الأنظار في حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والمقربين، ملتزما بارتداء الكمامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لصلاح من حفل زفاف شقيقه.

كما نشر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، الذي حضر حفل الزفاف، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح.

يذكر أن صلاح، يستعد للمشاركة مع منتخب مصر الذي سيواجه توغو فى مباراتي ذهاب وإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.



