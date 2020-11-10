نتنياهو يطلب التحقيق مع "داغان" لهذا السبب!

طلب رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) الأسبق، يوفال ديسكين التحقيق مع رئيس الموساد الأسبق، داغان، للاشتباه بتورطه في تسريب تفاصيل تتعلق بالشأن الإيراني؛ دون الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وبينت قناة كان "الإسرائيلية" إلى أن نتنياهو طلب من ديسكين التوجه إلى رجل الأعمال والمنتج السينمائي أرنون ميلتشين - الذي يشتبه بأنه قدم هدايا لنتنياهو في إطار الملف 1000 - لمعرفة ما إذا كان داغان قد شارك ميلشين بمعلومات تتعلق بإيران.

وجاء أن ميلتشين أوضح خلال حديثه مع رئيس الشاباك الأسبق، ديسكين، أن معظم المعلومات التي حصل عليها في الشأن "سمعها من نتنياهو نفسه".

وبحسب الشهادة التي حصلت عليها القناة، فإن ديسكين تحدث مع ميلشين الذي "قدم مساعدات أمنية لإسرائيل"، بناء على طلب نتنياهو، وسأله عن داغان، فأجاب ميلشين أن "ما قاله مئير (داغان) لا شيء. أعرف كل شيء لأن نتنياهو أخبرني شخصيًا".

وتابعت القناة أنه "في اليوم التالي، أخبر ديسكن نتنياهو كل ما دار بينه وبين ميلشين، ما دفع نتنياهو إلى تغيير الموضوع، الذي لم يأت على ذكره من جديد".