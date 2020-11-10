انخفاض كبير للذهب في مصر بصورة مفاجئة

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا مفاجئا بقيمة غير مسبوقة في تاريخ تراجعات المعدن الأصفر، على خلفية الانخفاض المفاجئ فى البورصات العالمية.

صحيفة "المصري اليوم" قالت إن "أسعار الذهب انخفضت بشكل مفاجئ بعد هبوطه فى البورصات العالمية، وسجل عيار 21 تراجعا كبيرا لأول مرة فى تاريخه بمقدار 38 جنيها دفعة واحدة".

وبحسب الصحيفة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 أصبح 813 جنيها بدلا من 851 جنيها، بينما قال أمير رزق، عضو "شعبة الجواهرجية" باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض المفاجئ فى البورصات العالمية هو السبب الرئيسى فى الهبوط المفاجئ فى أسعار الذهب.

وتابع للصحيفة: "الانخفاض كبير ولأول مرة فى تاريخ الذهب ينخفض بهذا المقدار دفعة واحدة"، مضيفا: "انخفضت الأوقية 66 دولارا دفعة واحدة وهم انخفاض ضخم وهو ما أدى لتراجع الذهب عيار 21 الأكثر رواجا فى السوق المحلى المصري بمقدار 38 جنيها".