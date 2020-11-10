ما هو سبب تحليق الاستطلاع فوق غوش دان؟

سمع منذ عدة أسابيع سكان منطقة غوش دان جنوب "تل ابيب" ضجيجًا مزعجًا لطائرات بدون طيار.

كما لاحظ العديد من السكان في مناطق قريبة من غوش دان الصوت ذاته، ويسكن هؤلاء السكان مدن: حولون، وبات يام، وريشون لتسيون، و"تل أبيب"، و"بيتاح تكفا"، وبني براك، ورمات هشارون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين في رده على شكاوى السكان: "إن الضوضاء التي تسمع في هذه المناطق بفعل الطائرات بدون طيار هي ناتجة عن التدريبات التي تحدث في المنطقة.

وأكد أن هذا النشاط يهدف لإبقاء القوات جاهزة بشكل عملياتي، ومن أجل توفير الأمن لسكان دولة الاحتلال.

وقال أحد سكان منطقة بات يام لموقع واي نت العبري: "إن هذا الصوت بدأ قبل بضعة أسابيع، ويعود من حين لآخر".

وأضاف قائلاً: "لم يفهم أحد في البداية ما هو الأمر". "في البداية لقد اعتقدت أن صوت الضجيج قد يكون ناتج من عمود كهربائي بالقرب من المنزل، ولكن عندما ذهبت للبلدية وشكوت عن الصوت قيل لي إن ذلك بسبب طائرة بدون طيار تتبع لوزارة الدفاع، لكن هذا أمر مقلق للغاية ".

بدوره تحدث مواطن اخر من بتاح تيكفا للموقع ذاته "إن ضجيج الطائرة بدون طيار أمس، جعل الجلوس على الشرفة كابوس، مضيفاً: "لقد ذكرني ذلك بأيام بخدمتي العسكرية بالجيش".

وأضاف:" والدي من شمال تل أبيب ويعاني أيضًا من ضوضاء الطائرات بدون طيار".

وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية :"أنه قد حجبت الرحلات الجوية المدنية ضجيج الطائرات المسيرة التي تعمل في سماء غوش دان منذ فترة من الزمن، ولكن بعد انتشار كورونا تقلصت حركة الرحلات الجوية، ما أدى لسماع السكان أصوات الطائرات بدون طيار في سمائها".