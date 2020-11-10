لقاح كورونا يُطيح بالذهب

أطاح الاعلان الأولى عن ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا وفعاليته بنسبة 90% ، بأسعار الذهب التي شهدت انخفاضاً بأكثر من 4% من يوم أمس .

وشهدت أسعار الذهب هبوطاً بشكل حاد أثناء التعاملات الفورية اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين ، و دفع أسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن وخاصة بعد ان قالت شركة "فايزر" إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لكورونا .

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من أربعة في المئة إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت، بحسب "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7% إلى 1878.90 دولار للاوقية.

ويشار الى ان أسعار الذهب قفزت إلى أعلى مستوى منذ السادس عشر من سبتمبر ِأيلول عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة بأكثر من خمسة في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة إلى 855.13 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2452.71 دولار للأوقية.