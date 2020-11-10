لقاح ضد كورونا يثبت نجاحه والصحة العالمية تحدد موعد الخلاص من الفيروس

أعلن عملاق تصنيع الأدوية الأمريكي "فايزير"، أن اللقاح ضد فيروس الكورونا من صنعه والذي لا يزال حالياً قيد التجربة أثبت نجاعته بنسبة تسعين بالمئة من الحالات التي اختُبرت.

ويبلغ عدد المرضى الذين تم تطعيمهم باللقاح حتى الآن أربعة وتسعين، من مجمل قرابة أربعة وأربعين ألف متطوع في الولايات المتحدة وخمس دول خرى.

وشدد مدير عام فايزير ألبيرت بورلا على أن شركته على عتبة الحصول على اختراق طبي قد يؤدي الى انهاء الازمة الصحية العالمية الحالية. هذا وأكدت مصادر في وزارة الصحة باورشليم القدس في أعقاب هذا الإعلان قيام اتصالات مع الشركة الامريكية لشراء جرعات اللقاح.

أما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فرحب بإعلان شركة الأدوية الأمريكية "فايزير" واللقاح ضد الكورونا الذي تقوم بتطويره .

وقال نتانياهو إن شركات أخرى في العالم بما في ذلك في إسرائيل تعمل لتحقيق هذا الهدف. وأكد انه وضع نصب عينيه توفير لقاحات لكافة "الإسرائيليين".

من جهتها، رحبت منظمة الصحة العالمية، بالنتائج التي أعلنتها شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن "يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

كما رحب كل من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن بإعلان شركة فايزر عن نجاح اللقاح الذي تعمل على تطويره ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إن الإعلان الذي صدر اليوم الاثنين عن نجاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا أمر ممتاز.

من جهته، أشاد دونالد ترامب، بـ"النبأ السار" المتعلق بإثبات فعالية اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وجاءت تصريحات بايدن وترامب، بعد وقت قصير على إعلان "فايزر" و"بيونتيك"، الاثنين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه، وفقا لفرانس برس.

وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.