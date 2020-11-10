صعود كبير لأسواق الأسهم العالمية

بعد إعلان شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا صعدت أسواق المال حول العالم بقوة مساء امس واليوم .

الأسهم الأمريكية فتحت على ارتفاع حاد، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.66 بالمئة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.5 بالمئة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.26 بالمئة.

وفي أوروبا، شهدت مؤشرات جميع أسواق الأسهم صعودا قويا ، ووصل معظمها خلال التعاملات إلى أعلى مستوى في 6 أشهر.

وبحلول الساعة "14:10 ت.غ"، كانت مكاسب مؤشرات جميع الأسواق الأوروبية بين 2 و8 بالمئة.

وصعد مؤشر "يورو ستوكس" بحوالي 7 بالمئة، وزاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 5.68 بالمئة، فيما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب تجاوزت 8 بالمئة، وصعد مؤشر داكس الألماني بأكثر من 6 بالمئة.

وفي وقت سابق، قالت الشركتان إن اللقاح "فعّال بنسبة 90 بالمئة".

وقالت فايزر في بيان اليوم، إنها ستتقدم بطلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما وصفت إعلان نتائج تجاربها على اللقاح المنتظر، بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية".

وارتفع سهم "فايزر" بنسبة 9 بالمئة بينما قفز سهم "بيونتيك" بنسبة 16 بالمئة.