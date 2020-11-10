تردد قناة طيور الجنة 2020 وأحدث أغاني وأناشيد الأطفال

تردد قناة طيور الجنة 2020 من أفضل القنوات الفضائية المتخصصة في مجال الأطفال، يتابعها الملايين من الأطفال على مستوى العالم العربي، حققت ناجحاً باهراً في فترة زمنية قصيرة.

وتأسست قناة طيور الجنة 2020 في عام 2008، ولاقت إقبالاً كبيراً من المشاهدين والمتابعين لها، وبالرغم من وجود قنوات فضائية كثيرة متخصصة في عالم الأطفال، إلا أن قناة طيور الجنة هي الأفضل بين تلك القنوات الفضائية، ويرجع ذلك لمحتواها الذي تقدمه، فتابعونا حضراتكم من خلال المقال للتعرف على تردد قناة طيور الجنة الحديث.

قناة طيور الجنة ومحتواها التي تعرضه

تعرض قناة طيور الجنة الفضائية محتوى متميز وهادف للطفل، ويسعى القائمين عليها دائماً بتقديم كل ما هو جديد ومفيد للطفل، فعرضت عبر شاشتها مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية والدينية، لتعليم الطفل قراءة الحروف الأبجدية بطريقة صحيحة وأيضاً قراءتها باللغة الإنجليزية، وتعليمه كيفية الصلاة والمحافظة عليها، وأيضاً تعلمه الصدق والأمانة واحترام الأخرين والعطف على الفقراء، وكل ذلك من خلال الرسوم المتحركة التي تقدم بشكل يلفت إنتباه الطفل، وأيضاً من خلال الأطفال العاملين بالقناة.

وقدمت قناة طيور الجنة 2020 أيضاً باقة متنوعة من أغاني وأناشيد الأطفال، لترفيه الطفل وتسليته، والأغاني والأناشيد تكون معبرة عن الواقع الذي نعيش فيه، وهذا ما جعل الأمهات تبحث عن تردد القناة لإضافتها ضمن القنوات المفضلة إليهم.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنكم متابعينا ضبط جهاز الرسيفر لديكم وتنزيل التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة 2020، ومتابعة أجدد أغاني وأناشيد الأطفال الممتعة.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11315

معدل الترميز:27500

الإستقطاب: عمودي.