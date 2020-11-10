سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 10/11/2020 يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 10/11/2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 203.73 شيكل $60.55 سعر الذهب عيار 22 186.75 شيكل $55.51 اسعار الذهب عيار 21 178.27 شيكل $52.99 اسعار الذهب عيار 18 152.80 شيكل $45.42 سعر الذهب عيار 14 118.84 شيكل $35.32 سعر الذهب عيار 12 101.86 شيكل $30.28 اسعار أوقية الذهب 6,336 شيكل $1,883 اسعار جنيه الذهب 1,426 شيكل $423.88 اسعار كيلو الذهب 203,728 شيكل $60,553 سعر الذهب في فلسطين اليوم