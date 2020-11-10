مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 10/11/2020 ، حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة المحتلة .

وقال شهود عيان بمدينة نابلس أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الماتورات شرقي نابلس، واعتقلت الشاب معاذ الغندور من منزله بإحدى العمارات السكنية.

واقتحمت قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله، وسيلة الظهر قضاء جنين وتم دهم منزل نايف القاضي وتخلل ذلك تحطيم محتويات المنزل قبل اعتقاله.

وفي ساعات الليل الاولى، شهدت بلدة كفر قدوم مواجهات من قبل اليات الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الشقيقين محمد ومؤمن مأمون محيسن من قرية العيساوية بالقدس المحتلة. اضافة الى الشابين عمار حناين وإياد جعارة من مخيم العروب شمال الخليل.