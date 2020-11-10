طقس فلسطين: أجواء خريفية باردة

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 2020/11/10 يكون غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الأربعاء 2020/11/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2020/11/12: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .