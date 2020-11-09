دولة عربية من اوائل الدول التي ستحصل على لقاح "فايزر"

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن لبنان سيكون بين الدول الأولى التي ستستفيد من لقاح "فايزر" لدى اعتماده المتوقع قريبا.

وفي مقابلة تلفزيونية له اليوم الاثنين، قال حسن: "بالتنسيق مع وزير المال غازي وزني، تم تأمين المراسلات الضرورية لتحويل الدفعة الأولى من كلفة اللقاح، بعدما كان التواصل المسبق الذي أجراه مع "فايزر" قبل أسبوعين أدى إلى حجز كمية من اللقاح لـ15 في المئة من اللبنانيين، ولو لم يحصل ذلك لكان لبنان أضاع هذه الفرصة".

وقال: "وزارة الصحة العامة حجزت كذلك من منصة "كوفاكس" (التجمع العالمي للقاحات كورونا) كمية إضافية من اللقاح المنتظر لعشرين في المئة من اللبنانيين، وتم تحويل مبلغ أربعة ملايين و367 ألف دولار لذلك".

وأعلن حسن أن ثمة بشرى إضافية للبنانيين تتصل بتسلم لبنان من دولة قطر هذا الأسبوع مستشفيين ميدانيين مخصصين لعلاج مصابي كورونا، سعة كل منهما 500 سرير وسيتم وضعهما في مدينتي طرابلس وصور.