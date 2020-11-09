حقيقة "اشتباك" محمد صلاح مع ساديو ماني

اشتبك اللاعبين في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح وساديو ماني، خلال مباراة مانشستر سيتي التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد.

وانتهت تلك المباراة بالتعادل بينهما 1-1 على ملعب "الاتحاد".

وأوضحت وسائل إعلام عالمية، أن سبب واقعة صلاح وماني، يرجع حينما طالب "مو" بتسديد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول للريدز، في زاوية معينة ليرد عليه الفرعون مع إشارة أحد أصابعه ويطالبه بعدم التحدث في هذا الأمر.

وكشفت مباراة أمس، عن وجود أزمة بين اللاعبين الثنائي، ورغم نفي كلا النجمان وحتى المدرب يورجن كلوب.

وتوقعت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن تكون ركلة الجزاء سبب الخلاف بين الثنائي، حيث كان ماني يريد تسديدها بعدما تحصل عليها بنفسه، بينما يرى محمد صلاح نفسه الأولى بذلك، على اعتبار أنه هو مسدد ركلات الجزاء في الفريق.

سلسلة من المشادات الكلامية بين محمد صلاج وساديو ماني :

وفي موسم 2019 خلال مباراة مانشستر يونايتد في كأس الأبطال الدولية، بدأت أزمات بين اللاعب المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانو.

وحينها حصل صلاح على ضربة جزاء واستعد لتسديدها ثم أخذ ساديو الكرة وذهب ليسددها.

ونتيجة ذلك ازدادت بينهما الجدل أمام نقطة الجزاء قبل أن يتدخل ميلنر لإنهاء الخلاف وإعطاء ماني الكرة ليقوم بتنفيذها بنجاح.

في الجولة الـ 4 الموسم الماضى انفجر ماني غاضبًا من صلاح أثناء تبديلة في مباراة فريقه أمام بيرنلي.

وشهد اللقاء على محاولة صلاح لإنهاء كل هجمات الفريق بنفسه، وعدم تمرير الكرة للاعب السنغالى، وتكرر الأمر مجدداً، في مباراة شيفيلد بالجولة السادسة من البريميرليج.