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طفلان سودانيان يدفعان حياتهما ثمناً لصورة سيلفي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:51 - 09 نوفمبر 2020
نهر النيل نهر النيل
تقارير
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شيعت مدينة بربر في شمال السودان اليوم طفلين دفعا حياتهما ثمنا لالتقاط صورة سيلفي على ضفة النيل.

ولقي الطفلان اللذان تترواح أعمارهما بين 14 و15 عاما، حتفهما غرقا في مياه النيل أثناء التقاطهما السيلفي.

وأفادت الأنباء بأن أحدهما حل ضيفا على المنطقة قادما من الخرطوم، وعند غروب الشمس توجه مع رفيقه إلى نهر النيل لالتقاط صورة سيلفي، وبينما كانا يقفان في منطقة طينية هشة تعرف بـ(الهدام) انهارت بهما التربة المتحركة وسقطا لتبتلعهما المياه.

وتم العثور على جثتيهما بعد ثلاثة أيام بمنطقة ود الشيخ وهي منطقة جبلية شمالي بربر.

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