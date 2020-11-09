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انخفاض أسعار الذهب اليوم 9-11-2020 بعد نبأ لقاح كورونا

  • فلسطين اليوم - اقتصاد
  • 23:26 - 09 نوفمبر 2020
انخفاض أسعار الذهب اليوم 9-11-2020 بعد نبأ لقاح كورونا انخفاض أسعار الذهب اليوم 9-11-2020 بعد نبأ لقاح كورونا
تقارير
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أكدت وسائل إعلام دولية، أن أسعار الذهب انخفضت خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2020 ، بعد أعلنت شركتي أمريكية إلى احتمالية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر المقبلة، وهو ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.57% إلى 1921 دولارا للأونصة، بحلول الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت موسكو.

أما العقود الفورية تراجعت بنسبة 1.87% إلى 1914.77 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق من التعاملات كانت العقود قد سجلت تراجعا بنسبة 2%.

وأعلنت شركتي فايزر وبيونتيك الامريكيتين عن تحقيق تقدم في لقاح كورونا والذي اثبت فعالية بنسبة 90 في المئة، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وبحسب المواقع الامريكية الإخبارية، فقد أظهرت النتائج الأولية لدراسة اختبارات اللقاح توفير حماية للمرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

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