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مسؤول امريكي يصف قرار ترامب باقالة اسبر بأنه طائش و صبياني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:13 - 09 نوفمبر 2020
دونالد ترامب دونالد ترامب
تقارير
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اعتبر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث، أن قرار رئيس البلاد دونالد ترامب إقالة مارك إسبر من منصبه بوزارة الدفاع، "خطوة مزعزعة للاستقرار وستشجع الخصوم".

وقال سميث في تصريح له: "قرار الرئيس ترامب إقالة الوزير إسبر بدافع الحقد ليس صبيانيا فحسب، بل أمر طائش أيضا".

وأقال الرئيس الأمريكي وزير الدفاع مارك إسبر اليوم الاثنين، وعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.

وقال ترامب على "تويتر": "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر المدير الذي يحظى باحترام كبير في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيكون وزير الدفاع بالإنابة على الفور". 

وأضاف: "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مهام مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

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