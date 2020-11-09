إليك طريقة عمل التوفي بالحليب المكثف وبدون زبدة

إليك طريقة عمل التوفي بالحليب المكثف بسهول تامة في مطبخ البيت ، حيث نالت الحلوى اعجاب ملايين الأشخاص بسبب قوة طمعها الشهي كما يمكن لجميع الفئات العمرية تناول التوفي بالحليب وقتما شاءوا وفي أي مكان، حيث تتمتع بمواصفات جعلها تشتهر بصورة عالية.

وتزايدت عمليات بحث المواطنين على موقع جوجل حول الحصول خطوات اعداد التوفي بالحليب المكثف من أجل تطبيقها في اليوم وتقديمها للأكل.

وفي هذه المقالة ، لقد وفرنا لحضراتكم أبرز خطوات اعداد التوفي بالحليب المكثف مع مكوناتها، علمًا أن مكونات توجد في كافة المحلات التجارية والأسواق.

أبرز مكونات التوفي بالحليب المكثف :

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة

3/4 كوب من الزبدة

1 كوب من السكر البني الفاتح

2 ملعقة كبيرة من الماء

3/4 كوب من الحليب المكثف المحلى

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

خطوات اعداد التوفي بالحليب المكثف :

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد التوفي بالحليب المكثف، قم بوضع السكر البني في قدر سميك القاعدة، ثم اضف الماء إلى السكر.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة اضف الملح إلى السكر، ثم تضاف الزبدة.

ثالثًا: ضع القدر على نار متوسطة الحرارة ويقلب المزيج باستمرار حتى تتداخل المكونات ببعضها ويذوب السكر وتذوب الزبدة تمامًا.

رابعًا: اترك المزيج يغلي على نار متوسطة الحرارة لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر حتى يصبح المزيج متكرملًا، ثم ارفع القدر عن النار، ثم يضاف الحليب المكثف المحلى إلى الصوص ويقلب بواسطة مضرب الشبك اليدوي جيدًا حتى يمتزج تمامًا.

خامسًا: وبعد ذلك، اضف الفانيليا السائلة إلى صوص التوفي ويقلب جيدًا حتى يتجانس الصوص تمامًا.

سادسًا: وفي المرحلة الأخيرة، اترك صوص التوفي بدرجة حرارة الغرفة حتى يبرد، ثم يستخدم لتزيين الآيس كريم والكب كيك، أو يحفظ في برطمان ويغلق بإحكام، ثم يوضع في الثلاجة ويستخدم وقت الحاجة.

مكونات التوفي بالحليب بدون زبدة :

1 كوب من كريمة الحلويات السائلة الثقيلة (ما يعادل 225 غرام)

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

2 غرام من الملح (ما يعادل 1/2 ملعقة صغيرة)

115 غرام من الماء (ما يعادل 1/2 كوب)

1 1/4 كوب من السكر الأبيض الحبيبات (ما يعادل 240 غرام)

طريقة عمل التوفي بدون زبدة :

أولاً: في المرحلة من اعداد التوفي بدون زبدة، اضع السكر الأبيض مع الماء في قدر سميك القاعدة، ثم اضع القدر على نار متوسطة، ثم يقلب المزيج باستعمال مضرب الشبك اليدوي بشكل مستمر لمدة 4 دقائق حتى يغلي.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة خفف النار تحت القدر ويترك المزيج يغلي على النار الهادئة دون تحريك لمدة 6 دقائق إضافية حتى يصبح لونه عسليًا، ثم اترك المزيج يغلي لمدة دقيقة إضافية وبعدها تضاف الكريمة الثقيلة بحذر شديد.

ثالثًا: حرك المزيج باستمرار بواسطة ملعقة مقاومة للحرارة لمدة 3 دقائق حتى يصبح مكرملًا، ثم ارفع القدر عن النار وتسكب الصلصة في وعاء مقاوم للحرارة، وبعدها اضف الفانيليا السائلة على الصلصة وهي ساخنة وتقلب جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

رابعًا: اترك صلصة التوفي حتى تبرد بدرجة حرارة الغرفة وحتى يصبح قوامها سميكًا، ثم استخدم صلصة التوفي لتزيين الحلويات، أو تحفظ في برطمان زجاجي محكم الإغلاق بداخل الثلاجة وتستخدم لمدة شهر من تاريخ صنعها.