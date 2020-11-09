تردد قناة أبل اليوم 2020 على نايل سات ومشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة

أقوى إشارة تردد قناة أبل اليوم 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، حيثُ استطاعت قناة ابل اليوم في وقت قصير من جذب مئات الالاف من المتابعين في المنطقة العربية إليها وذلك بسبب محتواها الراقي والقوي أيضًا حيث تعرض في بثها الرسمي مسلسل ما وراء الطبيعة إضافة إلى العديد من المسلسلات الدرامية المصرية والتركية وغيرها.

ويتميز تردد قناة أبل اليوم بانه ذا جودة عالية وبدون تشفير كما وتبث القناة الرائدة على مدار الساعة دون توقف أي على مدار الساعة ، فيما نالت القناة اعجاب الملايين من المشاهدين والمتابعين الجدد في مشاهدة محتواها ومسلسلاتها التي جذبتهم.

وتزايدت معدلات بحث المواطنين عن تردد قناة أبل اليوم خاصة في موقع جوجل إذ تصدرت عملية البحث قائمة التريند ، لاسيما مع عرضها مسلس ما وراء الطبيعية ، هو واحداً من أكثر المسلسلات بحثاً خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مسلسل ما وراء الطبيعة حقق نجاحاً يفوق كافة التوقعات، وتعود مؤلفات المسلسل إلى الكاتب الرائع أحمد خالد توفيق.

وتدور أحداثه عن شخص يبلغ من العمر 42 عام، يعمل كأحد أساتذة الجامعة، إضافة إلى القصص الخيالية وحكايات الرعب الغريبة وأسرار كثيرة عن العالم الخفي.

ان أحدث تردد لقناة أبل اليوم قد جاء على النحو التالي ذكره في تلك السطور:

وفي هذه المقالة حرصنا على توفير تردد قناة ابل اليوم كما هو موضح في الأسفل.

تردد قناة أبل اليوم على القمر الصناعي نايل سات :

اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة أبل اليوم والتشفير: مجان.

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الجودة: SD

التردد: 12562

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة أبل اليوم 2020 الجديد :

اسم القناة على الريسيفر: قناة أبل اليوم APPLE TODAY

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: SD

التشفير: مجاني.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11179

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

وغيرها من المقالات تحرص وكالة فلسطين اليوم على توفير كافة الترددات بما فيها تردد قناة ابل اليوم حتى يتمكن كافة المتابعين من ضبطه على شاشات التلفاز والاستمتاع بمشاهدة البرامج.