اضبط تردد قناة عين التعليمية 2020 الجديد في السعودية على نايل سات

إليك تردد قناة عين التعليمية 2020 الجديد في السعودية على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات ، حيثُ ازدادت عمليات بحث المواطنين على تردد قناة عين التعليمية بعدما فرضت جائحة كورونا استبدال التعليم الوجاهي بالتعليم عن بعد في إطار مواكبة التطورات الحالية وتحسين متابعة التعليم الآمن وضمان استمرار شرح الدروس والحصص للطلبة.

وفي هذه المقالة الرائعة ، لقد وضعنا لحضراتكم تردد قناة عين التعليمية في السعودية حتى تتمكن الأهالي من ضبطها على شاشات التلفاز ثم متابعة الطلاب والطالبات تعليهم من خلال القناة الرائدة التي تبث لهم مناهجهم التعليمية عن بعد.

وقررت وزارة التربية والتعليم السعودية في خططها لتجاوز أزمة كورونا تأسيس قناة عين التعليمية بحيث تكون آمنة وفعالة تضمن سلامة الطلبة من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، كما واستطاعت قناة عين التعليمية أن تلحق هذا الركب وتحقق نجاحًا باهرًا في المنظومة التعليمية.

برامج قناة عين التعليمية :

قناة عين التعليمية تعرض العديد من البرامج التعليمية على كافة قنوات التعليم لجميع المراحل الدراسية المختلفة، كما أنها تقدم دروسًا وحصص للمرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة والأزهرية، إضافة إلى التعليم الفني بمختلف فروعه وأقسامه.

وبرامج قناة عين التعليمية تبدأ في التاسعة صباحاً من كل يوم على حسب الجدول الدراسي، كما تعيد القناة التعليمية برامجها للمرة الثانية في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، حتى يتسنى لجميع الطلبة مشاهدة برامجها في فهم دروسهم التعليمية.

وتعد قناة السعودية الجديدة من أهم خطط وزارة التعليم في تطوير وتحسين العملية التعليمية بالمملكة وتقديم خدمات وشروحات مجانية للتلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية.

ضبط تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020 :

القمر الصناعي : نايل سات

تردد: 11564

معدل الترميز: 2500

معامل تصحيح الخطأ 5\6.

القطبية : عمودي.

ضبط تردد قناة عين التعليمية على القمر الصناعي عرب سات 2020 :

القمر الصناعي : عرب سات

تردد: 12437.

معامل تصحيح الخطأ 5\6.

القطبية : عمودي

معدل الترميز: 27500.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر تردد قناة عين التعليمية في مقالة جيدة من أجل أن يتمكن أهالي الطلبة من ضبط التردد بسهولة على شاشات التلفاز ومشاهدة القناة بأريحية تامة.

وتردد قناة عين التعليمية يبث بجودة عالية ودون تشفير ومجاني.