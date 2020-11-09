ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بعد اقل من 24 ساعة على خسارته امام فالنسيا

بعد اقل من 24 ساعة من خسارته المؤلمة أمام فالنسيا 1-4 أمس الأحد، في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، تلقى فريق ريال مدريد اليوم الاثنين ضربة جديدة تمثلت في إصابة نجم خط وسطه، الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وقال الفريق الملكي في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم الاثنين للاعبنا فيديريكو فالفيردي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من كسر في عظم الظنبوب الخلفي في ساقه اليمنى. سيتم تقييم تطور حالته".

ولم يكشف الريال مدة غياب فالفيردي، لكن صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت إلى أن صاحب الـ22 عاما، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، وقد يصل الغياب إلى شهرين اعتمادا على عمق الشرخ.

وجاءت الخسارة أمام فالنسيا وإصابة فالفيردي، بعدما مر الريال بفترة عصيبة مؤخرا، تعرض خلالها لهزيمتين قاسيتين على ميدانه، الأولى كانت أمام قاديش بهدف دون رد، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والثانية على يد شاختيور دونيتشك الأوكراني 2-3 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتراجع الريال إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، كما أصبح موقف "الميرينغي" صعبا جدا في مسابقة دوري الأبطال، إذ يتوجب عليه تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الثلاث المتبقية له في مرحلة المجموعات، علما بأنه تكبد خسارة واحدة، وتعادل مرة واحدة، وفاز مرة، في أول ثلاث مباريات.