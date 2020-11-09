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بلدية دير البلح تبحث مع الحكم المحلي التعاون بنهوض العمل لخدمة المواطنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:39 - 09 نوفمبر 2020
بلدية دير البلح تبحث مع الحكم المحلي التعاون بنهوض العمل لخدمة المواطنين بلدية دير البلح تبحث مع الحكم المحلي التعاون بنهوض العمل لخدمة المواطنين
تقارير
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وبحث رئيس بلدية دير البلح في قطاع غزة دياب الجرو، اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، آفاق التعاون بين الطرفين والنهوض بالعمل البلدي بما يلبي احتياجات المدينة والمواطنين.

وأكد الجرو في زيارة للوكيل أبو راس عقب تعينه وكيلاً لوزارة الحكم المحلية، على أهمية دور وزارة الحكم المحلي في دعم البلديات، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وعد رئيس البلدية أن المواطن هو رأس مال الهيئات المحلية الذي تسعى البلدية باستمرار لتلبية احتياجاته وتقديم الخدمات الأساسية له فضلا على تذليل العقبات في سبيل تحقيق ذلك.

وشدّد الجرو، على أنه سيبقى سند وعون للوزارة بما يحقق تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

واستعرضا بعض الأعمال التي قامت بها البلدية بداية جائحة كورونا في مجال صيانة الآبار وتوصيلها بالكهرباء على مدار ال24ساعة.

وأعرب أبو راس عن أمله بوصول البلديات إلى الاستقلال المالي والذاتي بما يمكنها من النهوض بخدماتها بالإضافة إلى استغلال موارد البلدية المتمثلة في الأراضي والمرافق واستثمارها بالشكل المطلوب.

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