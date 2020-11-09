ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تردد قناة star tv التركية الجديد 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:41 - 09 نوفمبر 2020
ستار تي في ستار تي في
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يبحث متابعو المسلسلات التركية عن تردد قناة star tv التركية الجديد 2020.

نضع بين ايديكم تردد قناة star tv التركية الجديد 2020 عبر قمر نايل سات، حيث ازداد بحث الجمهور عن تردد القناة التي أعلنت في وقت سابق عن انفرادها بعرض العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية المميزة،وقد نجحت القناة في وقت قصير أن تصبح واحدة من أهم وأقوى القنوات التركية التي تقدم لجمهورها محتوى متنوع ومختلف.

و قد حققت قناة star tv ستار تي في التركية شهرة واسعة وصلت للوطن العربي فلا شك أن المسلسلات التركية احتلت مكانة مرموقة لدي المشاهدين بعد تقديمها العديد من المسلسلات المميزة، وكان قناة ستار تي في التركية واحدة من ضمن القنوات التي انفردت بعرض المسلسلات التركية التي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة.

تردد قناة star tv ستار تي في التركية الجديد 2020

القمر

التردد

الترميز

الاستقطاب

نايل سات

10922

27500

عمودي

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات