الشهيد أبو العطا في رسالة لمجاهدي سرايا القدس: "حافظوا على سلاحكم"

بث جهاز الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس الذرائع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقائد السرايا في المنطقة الشمالية الشهيد بهاء أبو العطا "أبو سليم"، في الذكرى السنوية الأولى على استشهاده.

ويظهر مقطع الفيديو قائد أركان المقاومة الشهيد أبو العطا في رسالة للمجاهدين، ويقول: "حافظوا على سلاحكم.. هذا السلاح هو الذي سينفعكم في المعركة وينفع الدين والإسلام، هذا السلاح دونه أرواحنا وأموالنا".

كما أظهر الفيديو من انتاج الاعلام الحربي، مقاطع مصورة من صواريخ سرايا القدس بعيدة المدى، وتدريبات للمجاهدين، بالتزامن مع انشودة تتضمن كلمات تحث على قتال الاحتلال.

وفجر يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، اغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته عبر قصف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بصاروخ.

وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المغتصبات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها العدو بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة.