طالع إجراءات النيابة العامة بغزة في تحقيق الامن والاستقرار

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها في تحقيق الامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة "كورونا".

وأوضحت النيابة في الموجز اليومي، أنها فتحت على مستوى محافظات قطاع غزة تحقيقًا في 382 قضية، مشيرةً إلى أنها لم تسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، وقضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وبيّنت انها تعاملت مع 24 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و358 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونبهت إلى أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وذكرت النيابة أنها عمدت إلى توقيف 68 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت أن الإجراءات استمرت بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.