الكويت توافق على مذكرة تفاهم مع (إسرائيل)

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن الخدمات الجوية، في إطار تنفيذ اتفاقيات التطبيع بين الجانبين المعلن عنها تشرين الأول الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد فوض مجلس الوزراء وزارة المواصلات والاتصالات بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما أحال الاتفاقية النهائية المرتبطة بالخدمات الجوية بين البلدين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

واعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتفاقية التطبيق مع (إسرائيل) إنجاز تاريخي يساهم في دفع "عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".