الصحة العالمية تتوقع طرح لقاح جديد ضد "كورونا" خلال الأشهر المقبلة

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، طرح لقاح جديد ضد عدوى "كوفيد 19" المعروف بفيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.

المسؤول في منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، اوضح أنه طرح لقاح "كوفيد-19" قد يتم بحلول مارس/آذار 2021 للفئات الأكثر ضعفًا.

وبحسب وكالة "رويترز" العالمية، فإن اللقاح سيحدث تغييرًا جذريًا في مسار الوباء العالمي.

وبيّن المسؤول إيلوارد، أن النتائج التي أعلنت في وقت سابق اليوم من شركة "فايزر" (Pfizer) عن تجارب اللقاح في المرحلة الثالثة "إيجابية للغاية".

وأعلنت اليوم، شركة صناعة الأدوية الأميركية "فايزر"، أن اللقاح التجريبي لعلاج مرض "كوفيد-19" فعال بأكثر من 90%.

وأشار إلى أنه يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، فضلاً عن تدمير الاقتصاد العالمي.

ولفتت الشركة الامريكية، إلى إنها لم تجد حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.

وتوقعت هذا الشهر الحصول على تصريح أميركي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ، وقالت "فايزر" إنه "إذا حصلت على التصريح فسيكون عدد الجرعات محدودا في البداية".