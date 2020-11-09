قوات الاحتلال تقتحم بيت صفافا وتغلق حاجز قلنديا في الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة بيت صفافا في القدس المحتلة، فيما أغلقت حاجز قلنديا شمال المدينة في الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس وفرضت مخالفات على الأهالي بحجة عدم الالتزام بالتعليمات.

وتتخذ قوات الاحتلال من حالة الإجراءات المعلنة بسبب فيروس الكورونا ذريعة لممارسة المزيد من أشكال الملاحقة للمقدسيين ابتداء بالاعتقال ووصولا الى فرض الغرامات المالية التي ترهق كاهلهم.

في غضون ذلك أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق حاجز قلنديا شمال مدينة القدس في كلا الاتجاهين.

وذكر شهود عيان بأن إغلاق الحاجز تسبب في إحداث أزمة مرورية خانقة امتدت إلى مئات الأمتار ولا سيما في الجهة المقابلة لمدينة رام الله.

وبلغت انتهاكاته قوات الاحتلال1854 بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.