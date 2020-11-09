أسهل طريقة عمل كؤوس الكاسترد بالفواكه في المنزل

طريقة عمل كؤوس الكاسترد بالفواكه في المنزل ، حيثُ نالت الوجبة إعجاب ملايين الأشخاص بسبب قوة طعمها الشهي واللذيذ ، حيث يفضل هؤلاء إلى تقديمها مع الاطباق في موائد الطعام خاصة في المناسبات العامة والخاصة وتتمتع بمنظر جميل وجذاب.

وتعد طريقة عمل كؤوس الكاستر بالفواكه سهلة وبسيطة وأن مكوناتها توجد في كافة المحلات والأسواق ، كما أنها سهلة البلع والمضغ ويفضل الاشخاص تناولها في الجلسات العائلة ومع الاصدقاء.

موقع فلسطين اليوم، كعادته ينشر العديد من المقالات عن خطوات اعداد الوجبات والحلويات والعصائر ، كما هو في هذه المقالة عن خطوات اعداد كؤوس الكاسترد بالفواكه .

مكونات كؤوس الكاسترد بالفواكه :

أولاً: مئتا غرام من كل من: الموز، والبرتقال، والفراولة، والأناناس المقطّع.

ثانيًا: ملعقتان صغيرتان من الفانيلا السائلة.

ثالثًا: عبوة من مسحوق الكاسترد.

رابعًا: كوب من الحليب.

طريقة عمل كؤوس الكاسترد بالفواكه :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الكاسترد بالفواكه ، اضع الأناناس، والفراولة، والموز، والبرتقال في أكواب للتقديم.

ثانيًا : وفي المرحلة التي تليها، قم بتسخين الحليب في قدر على النار، ثم إضافة الفانيلا، والكاسترد.

ثالثًا: ارفع الكاسترد عن النار، ثم سكبه فوق الفواكه.

رابعًا: في آخر الخطوات أدخل الأكواب إلى الثلاجة لمدة ساعة.

ومع نهاية طريقة عمل كؤوس الكاسترد بالفواكه نتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.