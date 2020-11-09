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اضبطه الآن: تردد قناة ماجستيك الجديد على نايل سات و عرب سات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:51 - 09 نوفمبر 2020
ماجستيك ماجستيك
تقارير
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قناة ماجستك من أهم القنوات السينمائية التي تعرض عدد من الأفلام الحديثة، ولذلك قد بدأت عمليات البحث في تزايد مستمر عن تردد قناة ماجستيك الجديدة، خلال الاقمار الصناعية نايل سات، وعرب سات.

 و قد تم تغيير تردد قناة ماجستيك مثل باقي القنوات الأخرى، بالإضافة إلى عرضها لعدد من الأفلام العربية القديمة والحديثة منها، وذلك لتلبي مطالب جميع أذواق المشاهدين، ولهذا فقد حازت هذه القناة على إعجاب عدد كبير من الناس.

تعمل قناة ماجستيك 2020 Majestic Tv على عرض مجموعة من الأفلام السينمائية، الأجنبية والعربية، وتنوع بينها حيث تعرض بعض الأفلام الرومانسية، والاكشن، وكذلك أفلام الإثارة، مما يجعل لهذه القناة عدد كبير من الجمهور الذين يتابعونها، ولهذا فهي تتمتع بشعبية كبيرة جدًا، مما جعل القناة تحرص على تلبية جميع مطالب جمهورها، من خلال العمل على تقديم أعلى جودة، وكذلك بث القناة بدون تشويش، وصوت نقي، وذلك من اجل نيل إرضاء المشاهدين الكرام، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض التردد الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل القناة.

تردد قناة قناة ماجستيك 2020 Majestic Tv

قامت قناة قناة ماجستيك 2020 Majestic Tv بتغير التردد الخاص بها ليصبح كما يأتي:

  • تردد القناة: 10876.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب: رأسي v.
  • معدل الترميز: 275000

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