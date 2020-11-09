إليك طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بكل سهولة في البيت ، حيثُ ازدادت عمليات بحث المواطنين على خطوات اعداد كيكة البرتقال ، إذ استطاعت الوجبة أن تنافس باقي الحلويات على موائد الطعام ، وتتمتع الأكلة بمواصفات عدة منها انها سهلة المضغ والبلغ إضافة إلى مميزات أخرى.

كما وتُعد خطوات اعداد كيكة البرتقال الهشة بانها سهلة وبسيطة الاعداد في المطابخ ولا تحتاج إلى عناء طويل أثناء صنعها، علمًا أن تتمتع بطعم قوي وشهي ورائحة نافذة وتقدم في المناسبات العامة والخاصة لجميع الفئات العمرية .

وتصدرت طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة ، قائمة الأعلى بحثًا على محركات البحث بالانترنت منها جوجل الشهير ، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لحضراتكم كافة الخطوات ومكونات كيكة البرتقال.

وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير تلك الخطوات والمكونات الهامة وذلك علمًا أنه يمكن الحصول على المقادير بكل سهولة من المحلات التجارية والأسواق العامة.

مكونات كيكة البرتقال الهشة :

٢ كوب دقيق

٥ بيضات

١ ملعقة صغيرة فانيليا

٤/٣ كوب عصير برتقال

رشة ملح

١ كوب سكر

١ ملعقة كبيرة بيكنج باودر

١ كوب زيت نباتي

خطوات اعداد كيكة البرتقال الهشة :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد كيكة البرتقال الهشة ، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم اخلط البيكنج باودر مع الملح و الدقيق جيدًا.

ثانيًا وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، امزج السكر والبيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي في وعاء ثاني، حتى يصبح قوامه هش، وبعدها أضف كوب الزيت وعصير البرتقال فوق خليط البيض حتى يصبح قوامه متجانس.

ثالثًا: وبعد ذلك، ضعي خليط الدقيق على البيض للحصول على قوام متجانس، ثم رشي القليل من الدقيق والزيت في الصينية ثم صبي الخليط بها.

رابعًا: وقي آخر خطوة ضعي الكيك في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة أو حتى ينضج.

وفي نهاية طريقة عمل كيكة بالبرتقال نتمنى لحضراتكم طعامًا هنيئًا وصحيًا، وندعوكم إلى متابعة كافة المقالات التي ننشرها حيثُ تحتوي على جميع مكونات وخطوات اعداد الوجبات والاكلات سواء أكانت عربية أو شرقية أو غربية.