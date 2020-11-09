طريقة تحضير وجبة تندر الدجاج المقرمشة

فى الوقت الذى تخشى الأمهات فيه تناول أطفالهن الأطعمة خارج المنزل، يحاولن الابتكار فى الوجبات لتجنب ملل الأطفال من الأطعمة المنزلية الآمنة.

وتعد وجبة تندر الدجاج المقرمش من الوجبات الشهية التى يسهل تحضيرها.

المكونات:

-2 صدر دجاج مقطع شرائح طولية.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-كوب حليب.

-بيضتان.

-2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

-2 ملعقة كبيرة من الطحين.

-ربع ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-نصف كوب من الماء.

-كوب طحين.

-نصف كوب سمسم.

-زيت نباتى.

ولتحضير تندر الدجاج المقرمش، يجب اتباع الخطوات الآتية، منها:

-وضع الدجاج فى وعاء ويضاف له الملح والفلفل والحليب ويترك لمدة ساعة، ثم يترك الدجاج حتى يصفى فى وعاء جانبى.

-يخلط البيض مع البيكنج باودر والملح والفلفل الأسود والطحين والماء فى وعاء حتى يصبح سائلا.

-إحضار طبق لخط كوب الطحين مع السمسم والفلفل الأسود وتنغمس فيه صدور الدجاج ثم توضع فى خليط البيض والطحين والماء.

-يسخن الزيت الغزير جيدا وتقلى الدجاج حتى النضج والتحمير وتقدم ساخنة بجانب الكاتشب والمايونيز.