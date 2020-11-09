جوال تعتذر وتؤكد ما جرى مع المشوخي عمل فردي من بعض الموظفين

أصدرت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" ، اليوم الاثنين، توضيحًا بشأن الموقف الحاصل أما مقر شركتها في قطاع غزة اليوم.

وأوضحت شركة "جوال" أن اثنان من الموظفين والأمن قاما بالتعامل مع أحد المواطنين بطريقة "غير لائقة"، و"التصرف بشكل فردي ومرفوض تماماً" من قبل الشركة، وذلك بعد تطاوله على موظفي الشركة ككل منذ أيام من أمام معارضها ومقرها.

وذكرت أن "الموطن قد استخدموا عبارات نابية وشتائم بحق موظفيها، وقيامه بالإساءة الشخصية لهم بشكل مستفز"، وفق قولها.

وأكدت شركة جوال أنها لا توافق على هذا التصرف الفردي من قبل بعض الموظفين، وقدمت اعتذارًا لجماهير الشعب الفلسطيني عما حدث.

كما وادانت كافة أعمال التعدي على ممتلكاتها وموظفيها ومشتركيها.

وأهابت جوال بالأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم للحد من مسلسل التعدي المستمر على الشركة وموظفيها، تفادياً لما يمكن أن ينتج عن هذا الاحتقان والفلتان غير المبرر.



