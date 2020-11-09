الاردن: تسجيل 5665 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 5665 إصابة جديدة​بفيروس كورونا​ المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 114,986 حالة.

و اوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، بأنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1,295 حالة. ونوهت بأن “عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغت 271 حالة، فيما غادرت 225 حالة المستشفيات بعد شفائها”.

وأفادت بأن “إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1,999 حالة، منهم 411 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، في وقت تم إجراء 27,689 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,068,376 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى 20.5%”.