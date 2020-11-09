شبان بالضفة يطلقون حملة فزعة

أطلق شبان فلسطينيين بالضفة الغربية اليوم الاثنين حملة فزعة لإسناد الاراضي الزراعية المهددة بالمصادرة.

وقام الشبان المتطوعون بمساندة أهالي قرية عطارة شمال مدينة رام الله من خلال استصلاح الاراضي الزراعية وزراعتها لمنع الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه من احتلالها لصالح مستوطنة "عطيرت".

وكانت عائلة المغربي التي تعود لها هذه الارض قد حصلت على قرار من المحكمة الاسرائيلية بأحقيتها في الأرض.

وقال أحد المشاركين في الحملة:" اليوم نقف إلى جانب أهالينا ضد الاحتلال الذي يصادر الأرض".

بدورها قالت إحدى المشاركات في الحملة: "وجودنا هو ترسيخ لنا على هذه الأرض" وفزعة هي التي ستحمي الأرض.