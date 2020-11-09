بعد عزله من الزمالك.. مرتضى يتلقى ضربة قاسية من البرلمان

تلقى المرشح للانتخابات البرلمانية المصرية، مرتضى منصور، ضربة قاسية بعد خسارته مقعده في المجلس؛ وفقًا لإعلان اللجنة العامة لدائرة ميت غمر.

وكانت اللجنة العامة أعلنت أن نتيجة مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب لا تؤهله للوصول إلى البرلمان المصري حيث حصل على 21271 صوتًا؛ بحسب جريدة “الشروق” المصرية.

ماذا ينتظر مرتضى منصور؟

يُشار إلى ان مرتضى يواجه العديد من القضايا التحقيق التي تم بسببها ارسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصانة عنه وقوبلت بالرفض من اللجنة التشريعية.

ومن أبرز تلك البلاغات، ما تم تقديمه من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتهمة السب والقذف.

ولن يفقد مرتضى منصور حصانته حتى التاسع من يناير المقبل، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

يُشار إلى أنه تم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي “الزمالك”، فيما تدرس لجنة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي بداية من ديسمبر المقبل.