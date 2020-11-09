فيديو مظاهرات غاضبة في أمريكيا رفضا لخسارة ترامب

انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية من أنصار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب رافعين البنادق والأسلحة المختلفة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشرت العديد من مقاطع الفيديو والتي توثق المظاهرات العنيفة في الشوارع الأمريكية.

وكان مئات المحتجين قد احتشدوا وسط مدينة فينيكس، زاعمين أن “جو بايدن” تآمر مع وسائل الإعلام للاستيلاء على البيت الأبيض، بعد العثور على أوراق تصويت لأشخاص فارقوا الحياة.

قدمت حملة ترامب الدعم للاحتجاجات التي تشكك في إحصاء الأصوات، حيث رفعت دعوى قضائية في ولاية أريزونا بسبب أوراق الاقتراع المرفوضة، في الوقت الذي تحركت مسيرات في ميشيغان، وجورجيا، وداكوتا الشمالية وبنسلفانيا.

كما شوهدت مجموعة من الرجال، بعضهم يرتدي قمصان ترامب والبعض الآخر يحمل أعلام حملة بايدن، وهم يتشاجرون في الشارع، مما أجبر المارة على التدخل لتفريق القتال، قبل أن تصل الشرطة وتعتقل عدد منهم.