مستشفى ثابت بطولكرم يستنكر اقتحام جنود الاحتلال له

استنكر مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم مساء اليوم اقتحام أحد جنود الاحتلال لساحة الطوارئ بالمشفى.

كما ندد المشفى بقيام ذات الجندي بالقاء قنابل صوتية، ما أدى إلى أضرار وحالة من الهلع والخوف بين المرضى ومرافقيهم الليلة الماضية.