ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مستشفى ثابت بطولكرم يستنكر اقتحام جنود الاحتلال له

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 17:46 - 09 نوفمبر 2020
مستشفى ثابت ثابت مستشفى ثابت ثابت
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

استنكر مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم مساء اليوم اقتحام أحد جنود الاحتلال لساحة الطوارئ بالمشفى.

كما ندد المشفى بقيام ذات الجندي بالقاء قنابل صوتية، ما أدى إلى أضرار وحالة من الهلع والخوف بين المرضى ومرافقيهم الليلة الماضية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات