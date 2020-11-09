د. عباس يحذر من ارتفاع اصابات كورونا وسط انهيار المنظومة الصحية

حذر مستشار وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي د. مدحت عباس من خطورة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) المسجلة يوميًا في قطاع غزة وسط انهيار المنظومة الصحية في القطاع.

وأشار د. عباس إلى أن أرقام الإصابات تتضاعف يوميا وفي حال التعايش مع ذلك يجب أن يكون هناك انضباط والتزام بلبس الكمامة، مؤكدًا أن المظاهر في شارع القطاع لا تبشر بخير لعدم الالتزام بلبس الكمامة.

وأكد أن الخيار الوحيد المتاح أمامنا حاليا هو معاقبة كل شخص مستهتر بقوة القانون ويجب أن على كل شخص أن يلتزم بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتهوية في الأماكن المغلقة لمنع الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن المفترض على الجميع أن يعتبروا كل شخص يقابلونه أنه مصاب بالفايروس ويجب التعامل معه من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن شعبنا مقبل على التعايش "شئنا أم أبينا" لكن يجب ان يكون ذلك من خلال إجراءات صارمة والعقاب لمن يستهتر، لأن الفيروس لن يتخلى عنا إلا باتخاذ الإجراءات الوقائية والوعي المجتمعي.