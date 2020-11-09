الكنيست يناقش بيع طائرة F-35 للإمارات

ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم (الإثنين) شروط توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة بما فيها صفقة أسلحة تشمل طائرات إف -35 ووسائل تكنولوجية أخرى.

وخلال النقاش عبر أعضاء الكنيست عن المعارضة لهذه الصفقة، وانتُقدوا اخفاء الصفقة عن لجنة الخارجية والامن قبل توقيع اتفاقية السلام.

بدوره قال رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات في تعليقه على الصفقة: "لم تكن هناك مفاوضات سرية".

وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين العديد من الوزراء واعضاء اللجنة وخصوصا بين "نيتسان هوريتس" و"رؤفين عيزر" نائب رئيس مجلس الأمن القومي الذي اتهم الاخير بالكذب واخفاء الصفقة عن الكنيست.

كما هاجم وزير الدفاع السابق موشيه يعلون الصفقة ووصفها :"بانها امر خطير"..

وفي ختام الجلسة لخص رئيس اللجنة تسفي هاوزر المناقشة التي جرت قائلأ: "تعتبر اللجنة اتفاقية السلام مع الإمارات وتداعياتها قضية تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل، ولا تعتبر اللجنة ما قيل أنه امر نهائي وترغب في إجراء مناقشة أخرى في اللجنة الفرعية للاستخبارات حول هذه المسألة ".