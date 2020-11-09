القيادي المدلل يعلق على تأجيل صرف رواتب موظفي الاونروا

علق مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، على تصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الذي أعلن أن رواتب الموظفين ستصرف على مرحلتين الأولى في موعدها والثانية حال توفرت الأموال لاحقًا.

واثار تصريح فيليب حالة من الغضب الشديد في الأراضي الفلسطينية حيث أكد المدلل، أن راتب الموظف الذى يعتاش عليه وأهله حق مقدس يجب ألا يتم التلاعب به.

وقال المدلل: "يبدو أن هذه الخطوة من ادارة وكالة الأونروا تأتى في سياق التقليصات ووقف كثير من الخدمات التي تؤديها الوكالة للاجئين الفلسطينيين وهى التي تأسست من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

صرف رواتب موظفي الاونروا

وأشار إلى أن حركة الجهاد تعتبر أن أي تراجع لدور وكالة الاونروا عن القيام بمهامها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين نعتبره مؤامرة تستهدف إنهاء عمل الأونروا وجزء من صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية وشطب حق العودة وهو حق مقدس لا تراجع عنه ولا يسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن الاونروا هي الشاهد الوحيد على المظلومية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ وكذلك الشاهد على حق اللاجئين الفلسطينيين بنيل حقوقهم والعودة إلى ديارهم.

وطالب المدلل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة هيئاتها بالضغط على الدول المانحة لتقديم ما هو مطلوب منها من أجل إنقاذ الاونروا التي تأسست بقرار دولي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 ديسمبر عام 1949.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يجعل ميزانية الأونروا جزء من الميزانية العامة للأمم المتحدة حتى تؤدى مهامها كاملة.