شهدت تركيا اليوم الاثنين ارتفاع الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي في أول تصريح لرئيس البنك المركزي الجديد ناجي آغبال.

وكان آغبال عين رئيسًا للبنك المركزي فجر يوم السبت الماضي بعد اقالة مراد أويصال من منصبه.

وأكد آغبال، عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار.

وقال: "إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشيا مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم".

وأضاف أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

ارتفاع الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

وأوضح أنه يتم مراجعة الوضع الحالي ومتابعة التطورات عن كثب حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشار بهذا الخصوص إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الضرورية في ضوء البيانات والتقييمات التي سيتم تشكيلها.

وعقب تصريح آغبال ارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر صرف الدولار ارتفع إلى 8.5832 ليرة الجمعة وأغلق عند 8.5253 ليرة، ليسجل الدولار ارتفاعا بـ 1.2 بالمئة أمام الليرة، مقارنة بسعر الإغلاق الذي قبله.

وشهدت الليرة التركية، انتعاشا كبيرا صباح الاثنين، إثر تصريحات رئيس البنك المركزي، ليتراجع سعر صرف الدولار إلى 8,1840 ليرة، أي ما يعادل انخفاضا في سعر الدولار مقابل الليرة بنحو 4 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق الأخير.

كما تراجع اليورو أمام الليرة بواقع 3.7 بالمئة، ليصل إلى 9.7530 ليرة، فيما انخفض الجنيه الاسترليني 3.5 بالمئة ليصبح 10.8140ليرة.