فيديو نشطاء لمسؤول سعودي سابق: "بتحط نفسك بمواقف بايخة"

وضع المسؤول السعودي السابق "مساعد سعود التمامي" نفسه بموقف محرج أمام نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر تغريدة اتهم فيها العاملين في مكاتب البريد الامريكي بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال التمامي: "معظم العاملين في مكاتب البريد، وبعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديموقراطي فلسطينيون ومصريون وأفارقة ينتمون لتنظيم الإخوان، أو مستفيدون منهم يحملون جنسية أمريكية، فليس غريب أن يحدث تلاعب في الانتخابات لهزيمة عدوهم ترامب".

تغريدة التمامي أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطره لحذف التغريدة من حسابه على تويتر.