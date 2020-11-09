الصحة الإيرانية: 10463 إصابة بكورونا و458 وفاة خلال الـ24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية اليوم الاثنين "سیما سادات لاري بان" أن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين 692494 شخصا.

وتوفي 458 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، وبذلك بلغ عدد المتوفین في إیران 38749 شخصا منذ بدء الجائحة.

وأضافت "سادات لاري" انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10463 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 692494 شخصا، و 55261 شخصا في وضع حرج.

وتابعت بقولها "ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 525641 شخصا لغایة الان، ولکن توفی 458 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس إلی 38749 شخصا.

کما أوضحت "سادات لاري"، ان خمسة ملايين و 263 الفا و 173 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس كورونا في انحاء البلاد حتی الان.