"كبرياء زيدان" لم ينكسر أمام السقوط المدوي من فالنسيا

حافظ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني على هيبته وشجاعته الفارسية أمام الصحفيين عقب السقوط المدوي للنادي الملكي أمام فالنسيا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الاسباني الممتاز بأربعة أهداف لهدف.

وأصر زيدان خلال حديثه مع الصحفيين، على أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة النكراء، رافضا إلقاء اللوم على لاعبيه، بما في ذلك خط الدفاع لاسيما فاران، الذي ارتكب هفوات بدائية في عالم كرة القدم، تسببت في حصول الخفافيش على ثلاث ركلات جزاء مجانية، بالإضافة إلى هدف بالنيران الصديقة.

وقال زيدان: "ما حدث الليلة هو خطئي لأنني المسؤول عن الفريق، بدأنا أول نصف ساعة بشكل جيد، لكن بعد التعادل انهار الفريق وكل شيء تغير، ثلاث ضربات جزاء وهدف عكسي، لهذا يصعب شرح ما قدمناه اليوم".

وأضاف: "علينا تقوية دفاعنا، خاصة اليوم، كان الأمر صعبا، ولو أنني لا أعتقد أنهم كانوا أفضل منا تكتيكيا، لكن أكرر ما قلته .. المباراة انقلبت بعد هدف التعادل، وكان ينبغي عليّ إيجاد الحلول، وهذا لم يحدث".

وعن القرارات التحكيمية، قال زيدان:

لا أتدخل في عمل الحكام، أنا مدرب ريال مدريد ومسؤول عن التشكيلة وأداء اللاعبين، ومباراة اليوم كانت صعبة علينا

فقد ريال مدريد تصدر ترتيب الدوري الاسباني بعد هزيمته من الخفافيش ليتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة، خلف المتصدر ريال سوسييداد بأربع نقاط ومباراة أقل، فيما قفز فريق الخفافيش إلى المركز التاسع، بوصوله للنقطة الـ11.