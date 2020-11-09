القائد النخالة يعزي آل فروانة بوفاة المناضل (عوني)

تقدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد زياد النخالة، باسمه وباسم قيادة وأعضاء المكتب السياسي للحركة بالتعزية والمواساة من عموم آل فروانه الكرام بوفاة المناضل الوطني الكبير، عوني فروانه "أبو العبد"، وخص بالتعزية أسرة الفقيد وأبناءه الدكتور عبد الناصر والأستاذ جمال، وجميع إخوانه وأصدقائه والحركة الوطنية.

وقال القائد النخالة في تعزيته لآل فروانة: لقد عرفنا الفقيد المناضل وهو يتنقل عبر محطات نضالية عديدة، عنوانها الصمود وحماية الثوابت والحقوق الوطنية والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه".

ودعا للفقيد بالرحمة الواسعة ولأسرته ورفاق دربه بالصبر وحسن العزاء.