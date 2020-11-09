ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

القائد النخالة يعزي آل فروانة بوفاة المناضل (عوني)

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 15:32 - 09 نوفمبر 2020
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد زياد النخالة،
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تقدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد زياد النخالة، باسمه وباسم قيادة وأعضاء المكتب السياسي للحركة بالتعزية والمواساة من عموم آل فروانه الكرام بوفاة المناضل الوطني الكبير، عوني فروانه "أبو العبد"، وخص بالتعزية أسرة الفقيد وأبناءه الدكتور عبد الناصر والأستاذ جمال، وجميع إخوانه وأصدقائه والحركة الوطنية.

وقال القائد النخالة في تعزيته لآل فروانة: لقد عرفنا الفقيد المناضل وهو يتنقل عبر محطات نضالية عديدة، عنوانها الصمود وحماية الثوابت والحقوق الوطنية والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه".

ودعا للفقيد بالرحمة الواسعة ولأسرته ورفاق دربه بالصبر وحسن العزاء.

الأكثر مشاهدة

متعلقات