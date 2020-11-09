بعد فوز بايدن.. قناة العربية: الكلاب تعود إلى البيت الأبيض

اثارت قناة العربية السعودية جدلًا واسعًا عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عندما نشرت صورة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وعنونتها كالتالي: "الكلاب تعود إلى البيت الأبيض".

وبعد التقصي عن الموضوع تبين أن نشر الصورة والعنوان المكتوب حقيقي ولم يكن مفبركًا الأمر الذي يعتبر سقطة مهنية في غاية الخطورة لا سيما على العلاقات بين السعودية وامريكا.

بعد عمليات بحث مكثفة تم الوصول إلى رابط المادة، لكنها تظهر محذوفة، في معظم صفحاتها، في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد استخدام برامج خاصة للبحث والتوثيق، تم الوصول إلى رابط لصفحة “العربية مصر”، يبدو أنه الوحيد الذي لم يحذف الصورة.

وقامت إدارة المحطة بحذف معظم روابط الخبر من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات المختلفة.

تعلموا من "العربية" في #الإمارات الله يكرمكم الأدب والأخلاق والمهنية التي يصدرها لكم #جبل_علي.. pic.twitter.com/jMT4hBbrcX — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) November 8, 2020

صورة: الكلاب تعود إلى البيت الأبيض

واعتبر الأمر تجاوزاً أخلاقياً غير مسبوق من قناة يفترض بها أن تكون موضوعية ومهنية في طرحها للموضوع.

وأرادت القناة المملوكة للسعودية الادعاء أن الخبر يتناول عودة الكلاب إلى البيت الأبيض وهو التقليد الذي دأب عليه عدد من الرؤساء الأمريكيين، لكنه توقف في عهد الرئيس المنهزم دونالد ترامب.

وتوحي القصة أنها تتحدث عن الكلاب وعودتها إلى مقر إقامة وعمل الرئيس الأمريكي، لكن نشر صورة جو بايدن مع العنوان كان أمراً مثيراً، وسقطة مهنية وأخلاقية.

وكان واضحاً أن الخبر لم يكن ليمر من دون موافقة تحريرية على أعلى مستوى من إدارة المحطة، وليس مجرد اجتهاد خاطئ من محرر لم يوفق في صياغة عنوان مادة حساسة.

وربط كثيرون بين السقطة المهنية للقناة السعودية التي استحوذ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على أسهمها، والموقف الرسمي للمملكة.