مركز حقوقي يدين الاعتداء على مقر شركة جوال شمال القطاع

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة الاعتداء على مقر شركة جوال شمال قطاع غزة، أمس الأحد بقنابل صوتية، مما أحدث أضراراً مادية وحالة من الهلع والرعب في صفوف الموظفين والمراجعين.

وشدد المركز في الوقت ذاته على حق المواطنين في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية ، مؤكدًا أن ما حصل من اعتداءات يعتبر تجاوز واستمرار لاعتداءات متكررة وممتدة، تهدد أرواح وممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد المحتجين بقيادة دراجة نارية والاقتراب من باب مقر شركة جوال، ثم تنفجر قنبلة صوتية أمام المقر.

وأصدرت شركة جوال بياناً شجبت فيه الحادثة، وأكدت تعرض المقر لأضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة موظفيها.

فيما أعلن المتحدث باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، بأن الشرطة تابعت ما حدث أمام شركة جوال شمال قطاع غزة، وبأنها “اتخذت الإجراءات القانونية تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، ولا زالت الجهات المختصة تتابع اتخاذ إجراءاتها بحق آخرين.”